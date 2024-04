Video: Emmanuel reveló el nombre del participante que abandonará GH

domingo, 7 de abril de 2024 00:00

En las últimas horas, un video de una conversación entre Emmanuel y Juliana "Furia" se hizo viral en las redes sociales. La polémica competidora de Gran Hermano (Telefe) no logró evitar los nervios, ya que podría quedar fuera juego en las próximas horas.

En un intento de llevarle tranquilidad a su amiga, Emmanuel lanzó un contundente mensaje y despertó polémica en las redes sociales. El jugador aseguró que su compañera seguirá en camino y resaltó que le dijeron que "ya es toda la casa contra dos y no hay grupitos. Está pasando eso y me lo confirmaron”. El participante remarcó que no debe estar preocupada. "Vos confiá, se va Cata”, agregó.

A Emmanuel se le escapa que GRAN PRIMO le dijo que Furia no se va porque necesitan ese grupo de dos. Lo ACOMODADA que esta la protegida de la producción #GranFraude #GranHermano pic.twitter.com/rVDApQz4pq — Hernán uD83DuDC27 (@DiazHernanOk) April 6, 2024

Vale destacar que la jugadora tiene mucho apoyo de sus seguidores y fue tendencia en varias oportunidades durante este fin de semana. Actualmente, el grupo de Juliana está integrado por Mauro y Emmanuel, pero en reiteradas ocasiones dejó en claro que ella juega sola.

Todas las miradas están en el supuesto "mano a mano" que tendrá como protagonistas a Juliana y Catalina. "¿Quién abandonará la casa de Gran Hermano en las próximas horas?"