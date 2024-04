Sorpresa: se conocieron detalles de la promesa que cumplirá Furia en GH

domingo, 7 de abril de 2024 17:31

Juliana "Furia" cuenta con gran apoyo de los seguidores de Gran Hermano (Telefe). Sin embargo, en las últimas semanas, diversas actitudes y dichos de la participante despertaron polémica y se esperan ansiosos el resultado de la votación.

Fiel a su estilo, la competidora comenzó con diferentes campañas para pedirle a "Los Furiosos" que sigan a apoyando su juego. Vale destacar las miradas están puestas en el "supuesto enfrentamiento" que tendrá como protagonistas a Catalina y Juliana.

En este escenario, Furia destacó que si queda en Gran Hermano cumplirá una sorpresiva promesa. La competidora en diálogo con Mauro y Emmanuel destacó que "si me llego a quedar me voy a tirar en pelotas literal a la pileta". En la misma línea resaltó que no le importará si hace frío. Y agregó que se lanzará sin nada de ropa: "además voy a gritar más que la semana anterior”.

Rápidamente los seguidores de la competidora dejaron cientos de mensajes manifestando que no abandonará la casa de GH este lunes.