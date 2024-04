Todo por mi hogar: Onur Seyit Yaran, el actor de Doruk se despidió para siempre de la ficción

sábado, 6 de abril de 2024 00:00

Sin dudas fue el actor turco que supo conquistar a la audiencia desde el primer capítulo de Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. Onur Seyit Yaran interpretó a Doruk, en la novela otomana, y esta semana su partida generó gran conmoción en la audiencia.

Dueño de una sonrisa especial, que lo llevó a conquistar a la audiencia, el personaje estuvo desde el capítulo 1 de la Primera Temporada una fuerte presencia en toda la trama. Su lugar fue como coprotagonista de Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun), quien fue su novia en toda la historia.

Doruk era un personaje que se caracterizó por ser muy carismático, hijo de unos padres muy conflictivos y hermano de quien atropelló y mató a la primera figura que dijo adiós de la historia: Kadir Eren (Halit Özgür Sari). Siempre tuvo un perfil muy contenedor de su novia pese a las diferencias de clases sociales que todo su entorno se lo marcaba.

Esta semana que pasó, por la pantalla de Telefe, Doruk sufrió un brutal accidente cuando la camioneta en la que iba con Suzan (Ahu Yagtu) y Ahmet (Kaan Çakir) recién casados, cayó por un acantilado. Fue el único que sufrió heridas de gravedad que al final le provocaron la muerte.

La salida de este personaje generó gran conmoción en la audiencia ya que era uno de los más queridos de toda la trama. De esta forma el bonomio Asiye-Doruk llegó a su fin y con esto su historia de amor.

Tras su partida, el actor Onur Seyit Yaran se volcó a las redes sociales para despedirse de Doruk. En su cuenta de Instagram compartió un largo posteo en el que confesó que lo escribió con lágrimas en los ojos y los dedos temblorosos. La emoción lo abordó y plasmó todo lo que sentía.

A continuación el texto completo:

Creo que es la primera vez en mi vida que estoy escribiendo una descripción de una publicación de Instagram con mis labios temblando. Antes que nada, amor a todos los que contribuyeron al proyecto en el que he estado trabajando durante 3 años.

Mis queridos hermanos, hermanas y amigos que son obreros;

Desde mis llantos hasta mis llantos, has estado a mi lado. Esta historia ha llegado a este punto para nosotros, pero estoy seguro de que voy a joder mis amigos detrás de cámara a lo largo de mi carrera. Cuando nos encontremos en el futuro, como en el primer día, prometo que solo apoyaré la verdad y la justicia dondequiera que estén mi nombre y firma. Tienes un hermano Honor contigo que hará más de lo que puede por ti. Siempre.

Queridos mis queridos seguidores;

Siempre has sido la mejor, la mejor y la más hermosa, merecer tu amor es una de las ganancias afortunadas que me harán afortunado en mi vida. Para conocerte en nuevas historias, emoción desordenada y mañanas soleadas, estoy satisfecho contigo, halal tus derechos, gracias...

Queridas bellezas mi agua hermosa mi horóscopo mi escritura estoy seguro que éste no es el fin para nosotros tanto como mi segundo paso es Seyit. Me gustaría dar las gracias por no dejarme solo ni un momento en la primera línea, en los tiempos difíciles, en los días buenos y malos, contra amigos y enemigos. Tú y yo izamos la bandera de las instituciones que estamos presentes juntos en las torres odul más grandes, en los proyectos publicitarios más grandes y en las revistas de periódicos más valiosas, ASIL y MERTCE. Fue un honor para mi pasar por este proceso con ustedes, quemamos juntos el fuego que nos iluminará a lo largo de nuestras vidas en nuestras carreras. Estoy seguro de que siempre estaremos cerca y dignos el uno del otro en los pasos de este fuego. Que los polvos de nuestro cuento de hadas siempre nos encuentren por el camino correcto inshallah.

Ahora lo diré en voz alta, espero que pase volando, no se oiga...

dorukatakuloffline