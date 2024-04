Sorpresa: Juliana y Catalina, son tendencia en las redes

sábado, 6 de abril de 2024 14:00

El paso de Alfa por Gran Hermano generó un verdadero revuelo y movimiento del avispero en la casa. El ex participante de la edición 2022 apuntó contra Catalina y le recomendó a Furia alejarse de ella, lo que terminó derivando en una guerra sin escala entre ambas. Los bandos están bien identificados y con algunos de ellos se armó la placa de nominados para la próxima gala de eliminación.

Sin embargo la guerra está bien marcada en las redes: Juliana vs Catalina. Es por ello que este sábado ambas se hicieron tendencia entre quienes piden la votación al 9009 para sacarlas del juego. Las chicas están en el ojo de la tormenta y la audiencia ahora tiene el poder de definir quién seguirá jugando.

La placa no sólo la integran Catalina (fulminada) y Juliana, también están Federico, Florencia, Virginia, Zoe y Paloma. Sin embargo, se hizo tendencia en la red social X (ex Twitter) el pedido para que eliminen a las ex amigas.

Promediando las 14 horas de este sábado, Catalina estaba primera como Trending con Catalina al 9009 con 174 mil posts. Sin embargo una hora antes había estado Juliana con apenas unos posts menos.

Por otro lado, Gastón Trezeguet lanzó una encuesta a través de X donde midió a todos los nominados y las dos polarizaron la votación. Sin embargo, una terminó ganando por poco porcentaje: Juliana.

Quién es el próximo en irse ? #granhermano — Gaston Trezeguet (@GastonTrezeguet) April 5, 2024

¿Cuál será el resultado? Habrá que estar atentos a la gala de eliminación que se verá el próximo lunes. Vale recordar que este domingo no habrá expulsado sino que la gala estará segmentada en dos. La gala comenzará el domingo pero finalizará el lunes, cuando sí se conocerá quién deja la casa más famosa del país.