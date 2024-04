Se conoció la cifra que Morena Rial le habría pedido a Luis Ventura: los motivos

sábado, 6 de abril de 2024 00:00

En las últimas horas, Morena Rial afirmó estar muy enojada con Luis Ventura tras revelar una noticia, que consideraba muy personal. El reconocido periodista de espectáculos confirmó que la joven estaba esperando su segundo hijo y esto despertó polémica.

Sin embargo, en las últimas horas, Yanina Latorre reveló un sorpresivo dato sobre la cifra millonaria que le habría pedido Morena a Ventura. La panelista sostuvo en LAM (América) que "25 mil dólares. Nos enteramos de todo”. Luego, confirmaron que la hija de Jorge Rial habría estado negociando la información con diferentes productoras.

Por su parte la famosa, sigue indignada por lo que hizo Ventura y pidió que se tome con respeto este tema que considera de suma importancia.

“Le dije que no me hable más. Si me habla es para bardearlo. Esto tiene que confirmarlo la madre, el padre o en este caso Fran, que es familia. No tiene por qué hablar él”, aseguró Morena en una entrevista televisiva.