Murió un reconocido actor y revelaron todos los detalles: ¿qué pasó?

sábado, 6 de abril de 2024 00:00

En las últimas horas, confirmaron el fallecimiento de un reconocido y famoso actor que marcó su impronta a nivel internacional. Se trata de Adrian Schiller, actor de Doctor Who y de La bella y la bestia.

De acuerdo al sitio informativo ABC, el actor británico, que interpretaba a Aethelhelm en la popular serie de Netflix, falleció a los 60 años en su casa. La noticia fue confirmada por los allegados y familiares de Schiller.

Adrian Schiller, actor británico

"Lamento mucho informarles que nuestro querido hermano Adrian murió repentinamente ayer en su casa. Tenía muchos amigos muy queridos; lo siento por aquellos de ustedes que se han enterado de esto por aquí. Informaremos más sobre los planes funerarios y/o conmemorativos a su debido tiempo", remarcó el hermano del actor en su cuenta de X, ex Twitter.

El famoso interpretó diferentes papeles entre los que se destacó Muerte en el paraíso (Death In Paradise) de la BBC, Los mosqueteros de la BBC y The Devil’s Whore, entre otros. A lo largo de su extensa carrera participó de ficciones televisivas como Raised By Wolves, Residue, The Hollow Crown y la popular serie Doctor Who.