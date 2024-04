Video: la novia de Martín de Gran Hermano reveló su situación y se hizo viral

viernes, 5 de abril de 2024 20:25

Marisol, a novia de Martín Ku de Gran Hermano (Telefe), se contactó con Martín Cirio mientras hacía su programa de streaming y reveló el contenido de los polémicos mensajes del fandom de Furia Scaglione.

La joven destacó que tras la jugada de su novio los seguidores de Furia le manifestaron descontento y le dejaron sorpresivos mensajes. "Están enojados conmigo porque yo quiero que gane Martín. ¿Cómo no voy a querer que gane? Es mi novio. Eso no quita que a mí me guste Furia, me guste Nico, me gusten algunos, pero siempre voy a querer que gane Martín", destacó Marisol.

Luego, agregó que recibió amenazas que despertaron su preocupación. "Me mandan fotos de mis gatitas con los ojos editados lleno de sangre", resaltó la novia del jugador.

Vale destacar que los líderes de la semana, Martín y Bautista, decidieron subir a Paloma y Zoe a placa y salvaron a Emmanuel. Esto fue lo que despertó el enojo de los seguidores de Furia.