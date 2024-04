Escándalo: se filtró el pedido de Julieta Poggio contra Coti Romero y la correntina respondió

viernes, 5 de abril de 2024 00:00

Uno de los enfrentamientos más tensos de la pasada edición de Gran Hermano, que aún hoy sigue sin resolverse, es sin duda el de Julieta Poggio y Coti Romero. Ahora, se ha descubierto la artimaña que la bailarina le hizo a su ex compañera y ha desatado un escándalo.

En el programa de LAM de esta noche, Santiago Sposato reveló que las ex hermanitas estarían en medio de una nueva disputa, ya que Poggio habría obstaculizado la posibilidad de que Romero trabaje con ciertas marcas debido a su mala relación.

"Está ocurriendo con varias marcas que contactan para trabajar con Coti. Tengo identificadas al menos cuatro marcas, que no mencionaré, que si trabajaban con Coti ya no trabajan con Juli. Además, estilistas y maquilladores. Lo solicita ella misma, no quiere que marcas que trabajen con ella también trabajen con Coti. Son marcas de ropa, me dijeron que maquilladores y estilistas no podían trabajar con celebridades compartidas", explicó.

La situación generó la indignación de Marcela Feudale, quien agregó: "Esto desmerece un poco el trabajo de Coti cuando dice 'bueno, yo tengo todos los productores detrás y ella lo hace sola', como si la estuviera menospreciando. Esto tampoco está bien".

Coti Romero respondió de inmediato a la jugada sucia de Julieta Poggio a través de su cuenta de TikTok. En el video, se la ve interpretando la canción de María Becerra, "Primer Aviso", pero con la letra modificada para reflejar la situación.

"Decime qué se siente que intentes sacarme de todas las marcas pero igual me llamen. No me sorprende este sabotaje barato de ustedes, hace tiempo que los tengo controlados", expresó la ex concursante furiosa ante la solicitud de la bailarina de prohibirle trabajar con ciertas marcas.