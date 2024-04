Can Yaman, galán de Soñar Contigo, pasó por Brasil: ¿vendrá a la Argentina?

viernes, 5 de abril de 2024 00:00

Can Yaman es, sin dudas, el galán turco que logró trascender más rápido las fronteras de Turquía. La ficción que lo catapultó al éxito fue Soñar Contigo (Erkenci Kus) y de la mano de ésta obtuvo el amor del público europeo y de habla hispana. Esta semana, el actor llegó a Brasil para encarar una serie de compromisos laborales y aprovechó para llegar con su fundación a un hospital de niños.

Dueño de un gran carisma, y un atractivo que genera una cercanía emocional con sus fans, el actor arribó a Brasil el pasado 29 de marzo y generó gran revuelo en sus seguidores. Lejos de quedarse sólo unas horas se estableció una semana y actualmente sigue en el vecino país.

Su punto de arribo fue la localidad de São Paulo, donde se sacó fotos en el aeropuerto con sus fans y firmó numerosos autógrafos. No dudó en caminar entre el tumulto del público y tocar las manos de todas las mujeres que lo rodearon. Además recibió regalos que iban tanto desde banderas como peluches y comida.

El icono otomano visitó la ciudad brasileña para participar en un evento benéfico cuyo propósito fue recaudar fondos para diferentes organizaciones. Es que Can Yaman cuenta con una fundación benéfica, “Can Yaman for children”, destinada a ayudar a los niños más vulnerables en distintas partes del mundo. Si bien la mayor actividad se da en Turquía y países de Europa, ahora llegó con su perfil solidario a Brasil.

Can Yaman aprovecha sus viajes por el mundo para mostrar su lado más solidario, una faceta humana que ya nos tiene acostumbrados. Tras más de quince horas de vuelo, el actor fue recibido por un gran número de fans en el aeropuerto, y como siempre, les brindó atención con una sonrisa. Esa misma noche, participó en un encuentro con sus seguidores.

Posteriormente, asistió a otro encuentro en un auditorio con sus fans, mostrando un ambiente más relajado que en ocasiones anteriores. "¡¡Qué maravillosa noche de encuentro y saluda "como un concierto" para caridad en Brasil!!! Esta vez me sentí aún más relajado en el escenario hablando más, bailando más y mezclándome más. Deseando volver tan pronto como pueda, una vez que los rodajes de mi serie hayan terminado con éxito. Espero que esta vez sea por un lapso de tiempo mucho más largo, no tan rápido y corto y sólo con fines de caridad, sino para disfrutar más y mejor para mí también. ¡Me encanta la energía!", escribió al principio del posteo que hizo a mediados de esta semana.

Luego agregó: "Han sido 2 largos viajes de 15 horas en 3 días y un montón de meet & greet con los fans y una preciosa visita en un hospital para niños. ¡Intenso y efectivo! Vale la pena la fatiga!. En los próximos días voy a publicar sobre nuestra visita conmovedora en el hospital y algunas cosas más sobre nuestra glamurosa noche de caridad".

Finalmente Can Yaman viajó a Roma y dejó atrás América, por ende no vendrá ahora a la Argentina. Luego anunció que viajará a la encantadora ciudad italiana de Calabria, donde comenzará el rodaje de Sandokan según lo planeado.