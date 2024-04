¡Bomba!: Nicole Neumann aseguró que Fabián Cubero no la soltó y Mica Viciconte estalló

viernes, 5 de abril de 2024 11:38

Nicole Neumann concedió una entrevista a la revista Caras para compartir detalles de su embarazo y de su relación con Manu Urcera. Sin embargo, cuando le preguntaron sobre su ex pareja, Fabián Cubero, la modelo no dudó en responder.

"Me quieren voltear, hay gente que no soporta que te vaya bien y que te vengan cosas lindas en la vida, como este amor, esta nueva familia, este bebé", afirmó Neumann, dejando entrever tensiones en su relación pasada.

El director de Caras, Héctor Mauggeri, indagó a la modelo sobre la posibilidad de que "la persona que amaste se transforme en tu peor enemigo", a lo que Nicole respondió afirmativamente: "Evidentemente sí, tiene que ver con cómo transforma cada uno la frustración o que la vida no haya seguido como esperaba... En ese momento, era mi mejor amigo, nunca hubiera esperado otra cosa".

Cuando se le preguntó si cree que Cubero no pudo soltar, Neumann respondió: "Evidentemente no, cuando estás bien con tu familia, no querés joderle la vida al otro".

El tema no quedó ahí, ya que LAM buscó a Mica Viciconte, actual pareja de Cubero, quien intervino en la polémica con varias reflexiones sobre el conflicto que parece no tener fin.

Viciconte expresó: "Yo no podría estar con una persona que no hubiera cerrado otra historia. Como que diría ‘¿qué estoy haciendo acá', yo la verdad es que no podría estar con alguien, sea Fabi o cualquier otro, que no cerró una historia”.

Además, Micaela enfatizó en la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres, especialmente en lo referente a la responsabilidad parental: “Si pedimos igualdad, la igualdad es para todos igual. La mujer y el hombre tienen que tener igualdad, para eso trabajan, si no no tengas hijos. Y esto lo hablo en general, no soy de la mujer feminista, creo que la igualdad es para todos”.

Las declaraciones de Viciconte sorprendieron, considerando las causas judiciales pendientes entre las partes involucradas. En este sentido, Micaela enfatizó en hablar desde su experiencia personal y se abstuvo de referirse directamente a Nicole Neumann.