Melissa: avance del capítulo de este jueves

jueves, 4 de abril de 2024 00:00

Intriga, traición y nuevos sentimientos se irán entrelazando en Melissa, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Yesil Vadinin Kizi. La novela transita un camino con cambios y situaciones que mantendrán a sus protagonistas en constante tensión.

En el capítulo de este jueves, Hazim (Engin Alpates) necesitará conseguir dinero como sea para saldar su deuda y para ello recurrirá a robarle a Orhan (Özgür Özberk). En un momento de ausencia de su jefe de la oficina, aprovechará para entrar a buscar algo de valor.

En plena búsqueda encontrará la caja fuerte y buscará la forma de abrirla para sacar lo que tenga allí guardado. Las maniobras pueden salir como lo planeado o dejarlo en evidencia y terminar muy mal.

Por otro lado, los vecinos del Valle al final no podrán convertirse en cooperadora. Es que la séptima firma que se necesitaba para conformarla, no llegará. "No puedo firmar. Vendí la granja a Más Orgánico", señalará la mujer que fue tentada por la empresa para desarticular la posibilidad de unión vecinal.

Lejos de esto, Orhan se reunirá con su abogado y celebrará que ya no se conforme la cooperadora pero entrará en ira cuando se entere por qué fue. "¿Terminaste pagando más de 2 millones por la granja?", lanzará Orhan a su abogado. Ante esto el hombre responderá: "fue la única forma que encontré para destruir la cooperativa". Sin embargo el empresario le refutará: "¿No pensaste que yo no tenía en mente subir la oferta?".

Cuando el abogado abandone la casa, Hazim verá todo y sospechará de algo turbio entre Orhan y su abogado. "¿Éste por qué está acá?, ¿por qué hablaría con un abogado a la medianoche?, ¿en qué está metido señor Orhan?", señalará.

Por otro lado, Öykü (Ece Gürer) entrará en pánico al ver que su ex novio, Sinan, se cruzará a golpes con Metin (Onur Dikmen). "No debes arriesgar tu vida por mi. ¿Entiendes?", lanzará la veterinaria a lo que él aclarará que pensaba que estaba "sufriendo". "Si salieras herido, lo haría. Pudo salirse de las manos. ¿Por qué lo hiciste?", señalará a lo que él le confesará: "porque eres especial para mi".

La respuesta de ella, nunca será imaginada por Metin. Es que la chica al ver que él no esconde más sus sentimientos, le dará un beso en agradecimiento. "Tu también eres especial para mi. Es por eso que no me perdonaría que salgas herido", finalizará.