"Me aplastó": Roxy Vázquez relata su experiencia tras padecer dengue

jueves, 4 de abril de 2024 00:00

Roxy Vázquez, reconocida periodista, compartió detalles sobre su proceso de recuperación después de haber sido diagnosticada con dengue y recibir el alta médica por segunda vez en menos de un mes.

En una entrevista con Clarín, Vázquez reveló que actualmente se encuentra experimentando una sensación de fatiga considerable y que los médicos le han recomendado enfocarse en una alimentación adecuada y descansar lo necesario para su pronta recuperación.

La periodista explicó que está programada para someterse a un control médico el jueves, y una vez completados los exámenes adicionales, se definirá el próximo paso a seguir en su proceso de recuperación. "No se trató de un nuevo caso de dengue. Fue más bien un cuadro viral que, debido a mis defensas bajas, me afectó considerablemente", explicó.

Horas después de recibir el alta, Vázquez compartió en sus redes sociales detalles sobre su estado de salud actual: "Aún tengo las defensas bajas, por lo que debo permanecer en reposo en casa. Me están realizando análisis de sangre diarios para monitorear mis glóbulos y plaquetas", comentó.

"Siento una gran debilidad. Normalmente, estoy llena de energía, pero ahora me encuentro bastante agotada", agregó. Asimismo, agradeció el cariño y el apoyo recibido por parte de sus seguidores durante este difícil momento.

La periodista también compartió su experiencia en el programa Tempraneros (TN), donde describió los intensos síntomas que experimentó durante la enfermedad: "Experimenté un fuerte dolor detrás de los ojos, como si me clavaran un puñal. A diferencia del Covid, también sentí mucho dolor en todo el cuerpo. No solo era fiebre, sino dolor muscular y en los huesos", relató.

"Cuando regresé a casa, me sentí tan mal que casi me desmayé. A las dos horas de despertarme, mi situación empeoró. Sentía dolor en los brazos, las piernas, la cabeza, en todo el cuerpo", detalló. "No podía comer y, poco después, me descompuse por completo y vomité", concluyó.

Recientemente, la conductora fue dada de alta nuevamente y se encuentra en su hogar, enfocada en su recuperación. "Chau, gracias por todo. Ahora continuaré mi recuperación en casa. Feliz Pascua", compartió en su perfil de Instagram.