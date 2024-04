"Sos falsa": Coti Romero recibió fuertes críticas en el debate de "Gran Hermano"

martes, 30 de abril de 2024 00:00

Coti Romero fue la última eliminada de "Gran Hermano" (Telefe) y en el debate la señalaron por sus estrategias que revolucionaron la casa.

"Dinamitaste a los Bro", dijo Santiago del Moro, en referencia a que captó a Martín, Bautista y Nicolás. La participante fue contundente: "yo no entré a jugar el juego de nadie pero quería que jugaran para mí". El conductor le señaló que su error fue ignorar a Juliana "Furia" Scaglione desde que entró e intentó afirmar que "no se dio cuenta y no fue su intención" dejarla de lado.

UBFAL NUEVAMENTE CONTRA COTY

Recordemos que en su debate de la edición anterior le dijo que representaba lo peor de las mujeres



"Como mujer te digo que prefiero una persona que te diga las cosas en la cara a una que vaya por atrás e intente con todos los hombres de la casa, sos… pic.twitter.com/siP44DPjiF — TRONK (@TronkOficial) April 30, 2024

Laura Ubfal fue incisiva. "A la gente no le gusta tu falsedad en el juego. No generás una relación real con nadie; lo mismo le hiciste a las chicas (Romina Uhrig, Julieta Poggio y Daniela Celis), la edición pasada. No vas de frente con la gente. Como mujer te digo que prefiero una persona que te diga las cosas en la cara a una que vaya por atrás e intente con todos los hombres de la casa. Sos falsa".

Y Denisse le hizo notar lo que le pasaba con Bautista. “No me molesta que te guste Bauti... Pero, ¿porque elegiste hablarlo en el confesionario y que salga en el programa, además de hablarlo con Darío y Paloma en vez de charlarlo con Bauti directamente?” Coti afirmó que no le gustaba el participante y que hubo "malos entendidos" en su juego. ¿Será?