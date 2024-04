"Pedir ayuda si uno...": el hermano de Tini Stoessel habló de la salud de la cantante

martes, 30 de abril de 2024 13:16

Tini Stoessel sacó un disco que nada tenía que ver con sus trabajos anteriores. En “un mechón de pelo", la cantante se dedicó a sacar afuera los sentimientos y las penas de los últimos años.

Como siempre, su familia la acompaño con mensajes de cariño y mirándola muy de cerca y emocionados desde las primeras filas en sus shows en el Club Hurlingham.

Su hermano, Fran Stoessel, habló con LAM sobre esta nueva etapa que atraviesa Tini.“No se puede creer. En vivo se siente muy especial. Para mí la flaca tuvo uno de los shows más especiales que hizo. Siempre me da muchísimo orgullo verla y disfrutar de lo que le gusta”, aseguró el joven productor.

“Yo siempre intenté acompañarla desde el lugar que me ha tocado, como familiar, como hermano y ya son 10 años acompañándola, al lado suyo en su carrera. Estar al lado suyo y ver todo lo que pasó, como fue progresando no solo como profesional, sino como persona, me pone muy orgulloso y espero acompañarla todo lo que pueda”, agregó el hermano de Tini, quien reconoció que su padre, Alejandro Stoessel, es una persona sensible: “A mi viejo se lo ve duro por afuera, pero en realidad es extremadamente sensible y aún más con sus hijos y con Tinita”.

Por último, Fran se animó a hablar de los problemas de salud mental que atravesó la cantante. La misma Tini reveló que sufrió depresión y ataques de pánico y contó que se iba a dormir llorando: “A mí no me gusta opinar mucho sobre esos temas. Está bueno que lo hablen los profesionales, pero lo más importante es que siempre hay que pedir ayuda si uno está mal y poder reconocer cuando uno está mal”.