Melissa: avance del capítulo de este martes

martes, 30 de abril de 2024 00:00

Momentos de cambios y revelaciones se viven en Melissa, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Yesil Vadinin Kizi.

En el capítulo de este martes, Orhan (Özgür Özberk) irá encontrarse con Büsra (Sezi Süer) para tener la noche de amor. Para esta ocasión, ella se preparó de forma muy especial para dejarlo cautivado y rendido a sus pies.

Así será como al verla, se abalanzará hacia ella sin imaginar lo que le tiene planeado. "Me has cautivado. No dejo de pensar en ti", expresará. En el momento que estarán por concretar, alguien sacará las llaves para ingresar y el resultado podría mover todos los esquemas.

Por otro lado, Necati (Ali Oguz Senol) irá a la reunión de la cooperativa y en ese momento y Melissa (Beren Gökyildiz) aprovechará la ocasión para desplegar todas sus sospechas de que Más Orgánico está vinculado a todo lo malo que le está sucediendo a las granjas. Por eso, cuando la nena vea al hombre sutilmente le hará una pregunta.

"¿No le parece raro que los que deciden no vender sufran de extrañas calamidades? Es muy extraño, ¿cierto?", dirá la nena quien expondrá al socio de Orhan delante de todos. "No le encuentro mucho sentido a la pregunta que estás haciendo", responderá el abogado.

Tras esto, la nena irá más allá: "Creo que usted sabe exactamente a lo que nos referimos, señor".