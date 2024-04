Se viralizó una foto del "affaire" de Marcos y Julieta: todos los detalles

miércoles, 3 de abril de 2024 13:54

Marcos y Julieta, ex Gran Hermano, quedaron en la memoria de todos los seguidores del programa éxito de Telefe. Los jugadores se convirtieron en la pareja favorita de los "fans", pero en ese momento la joven estaba en pareja. Sin embargo, tiempo después la exjugadora remarcó que tuvieron "un corto romance".

"Estuvimos juntos, sí. La gente quería que estuviéramos juntos", destacó Julieta en una entrevista televisiva. Y agregó que "caminaba por la calle y me pedían fotos y me preguntaban si estaba con Marcos. Tenemos energías diferentes y eso nos atrajo a los dos, me atrajo su personalidad”.

Noticias Relacionadas Gran Hermano hizo un importante anuncio que cambiará las reglas del juego

Foto: revista Caras- Julio 2023, Marcos y Julieta en pleno romance

Luego, la exparticipante brindó detalles en el momento preciso en el que estuvo con el ganador de GH. La excompetidora comentó que el romance se dio cuando ambos asistieron a la gala de los Premios Marín Fierro, en julio del 2023.

En este escenario, en las últimas horas se viralizó su primera foto amorosa, que es la tapa que hicieron juntos en la Revista Caras que llevaba el título "La pareja de oro".