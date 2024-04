Antonio López, exMasterchef Argentina, compartió una radical decisión de vida

miércoles, 3 de abril de 2024 15:09

Antonio López fue uno de los participantes que logró mejor proyección tras su participación en la última edición "Masterchef Argentina" y tiene una gran conexión con sus seguidores. Con ellos, compartió su apuesta a la gastronomía y el deseo permanente de superarse. En ese sentido compartió una radical decisión que lo involucra a él y a la persona que más ama: su mamá.

"Última cena en Salta con mamá. Nos vamos a ir a vivir juntos a Buenos Aires. Sin dudas, el desafío más grande que vamos a pasar. Estamos preparados. Ninguno de los dos lo sabemos pero de lo que sí sabemos es que no importa de dónde arranquemos. Tal vez durmamos en el suelo, tal vez tengamos el mejor hotel. Pero hay algo muy importante que me enseñaste. Uno siempre tiene que arriesgarse", detalló el joven salteño.

Y agregó: "uno tiene que salir de la zona de confort. Nosotros elegimos no conformarnos con la vida que tenemos y elegimos ir por más. Tal vez puede salir mal o muy bien, pero hay que intentarlo".

También resaltó por qué eligió llevar a su mamá a Buenos Aires. "Será mi compañera, mi socia y dueña de cada triunfo que nos toque pasar. Te elijo a vos porque sé en cada triunfo me felicitarás y en cada derrota, me levantarás. No hay nadie por quien pondría las manos en el fuego que no seas vos. Sé que lo vamos a lograr", dijo.

Cerró su mensaje con un tierno deseo: "Quiero que vivas allá una mejor vida. Quiero darte la vida que tanto soñé y sé que los vamos a lograr".