Tras el "mano a mano con Milei", Marcelo Tinelli buscará a Cristina

lunes, 29 de abril de 2024 00:00

Marcelo Tinelli volvió al ruedo pero esta vez no lo hizo en alguna pantalla televisiva. Su elección pasó por las redes sociales y el desafío de entrevistar a figuras políticas... o mejor dicho sus imitadores. El "cabezón" sorprendió a sus seguidores al anunciar una nueva sección en su Instagram, donde interactuará con actores que interpretarán a los políticos. Este fin de semana, Tinelli inauguró su propuesta con, ni más ni menos, el doble del presidente Javier Milei.

Durante toda la semana, Marcelo Tinelli mantuvo en vilo a sus seguidores con teasers enigmáticos y videos promocionales. La cita estaba marcada para este domingo a las 20 horas, y desde las imágenes se vislumbraba la presencia de Javier Milei. El esperado mano a mano entre Tinelli e Iván Ramírez fue grabado en los estudios del nuevo canal de streaming "Bondi", que lanzará su programación el próximo lunes.

Iván Ramírez, el actor detrás de la imitación de Milei, reveló a Teleshow cómo surgió la idea de esta entrevista: "Marcelo me contactó por Instagram mientras estaba grabando en otro país. Me envió un audio elogiando mi contenido y mostrando interés en colaborar en redes. Cuando regresó a Argentina, luego de su viaje por México y España, empezamos a desarrollar la idea del 'MANO A MANO' con mi personaje de Milei".

Ramírez explicó que ya había interpretado a Milei en programas anteriores y que el personaje ha evolucionado con el tiempo. "Hacer la imitación de Milei no me costó mucho, apenas empecé a verlo me pareció un personaje interesante de imitar. Tiene muchos latiguillos y modos característicos", añadió el actor.

Mientras se acercaba el momento de la entrevista, Tinelli compartió historias en Instagram de su día, donde se destacó preparando un asado con su pareja Milett y una amiga. El conductor se encargó personalmente de la parrilla y el almuerzo para sus invitados, mostrando su lado más hogareño y familiar antes del esperado encuentro en "Bondi".