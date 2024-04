Todo por mi hogar: avance del capítulo de este lunes

lunes, 29 de abril de 2024 00:00

El amor puesto en juego, la desilusión marcando presencia en algunos jugadores y una reacción que nadie esperará. Así avanza Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim.

En el capítulo de este lunes, Aybike (Melis Minkari) y Berk (Recep Usta) se encontrarán afuera del colegio. La lluvia marcará su presencia en la trama y se generará una situación de máxima tensión entre ambos.

Es que ella optó por ocultar el secreto sobre quien es Elif pero eso le costó distanciarse de Berk, quien ahora quiere irse del país. Por eso cuando él la vea, tirará el paragua y decidirá irse sin mirarla a la cara y cortando ¿para siempre? cualquier vínculo con ella.

Por otro lado, Mahir le hablará por teléfono a Asiye para devolverle el libro de matemática que ella se olvidó en el salón. Pero ella se encuentra trabajando en el cuidado de una anciana. "De hecho, si no es molestia, me gustaría que lo traigas donde estoy ahora. Es que solamente tenemos ese libro y si no está Ömer no va a poder estudiar tampoco", señalará la joven.

"Después la iré a donde me digas. Iba a ir por el señor aquí, pero pasaré antes. Dame la ubicación", lanzará el joven a lo que Asiye le facilitará dónde ir. Tras esto, la joven se preocupará al ver a la anciana reticente a comer y con depresión. Lo que le ocurre a ella lo desconoce y por eso Asiye querrá ayudarla.

Lejos de esto, Ömer ayudará a la prima de Tolga a estudiar sin saber que ella está muy enamorada de él y todo lo usará para poder conquistarlo. "Vaya, realmente eres bueno para las matemáticas y que bien las explicas", expresará la joven. Ante esto, Ömer se lo tomará para gracia y reconocerá que tiene "habilidad".