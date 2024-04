Santiago del Moro defendió a Furia y GH: "no es un juego de respeto"

lunes, 29 de abril de 2024 15:34

Si algo se le criticó duramente a Gran Hermano en los últimos meses, fueron los exabruptos que tuvo Furia contra sus compañeros y las reiteradas faltas de respeto. En las redes sociales, en más de una ocasión, se pidió un límite para la jugadora e incluso hay quienes que pidieron su expulsión. Y anoche, no fue la excepción. Es que en medio de la gala de eliminación tuvo una fuerte verbalización contra Coty, que muchos no dejaron pasar en las redes.

A partir de esto, este lunes, Santiago del Moro brindó una entrevista en A la Barbarossa para aclarar los tantos. Entre otras cosas aseguró que éste "no es un juego de respeto" sino de convivencia. "Es muy difícil, para los que hacemos Gran Hermano, cuando se opina tanto de Gran Hermano, sin ver Gran Hermano", comenzó expresando.

Luego agregó: "Gran Hermano no es una competencia, ni de valores, ni de formas. Es un juego de convivencia. Furia, cuando hace todo ese acting que hace y habla, no me está faltando el respeto a mí ni a sus compañeros. Ella aprovecha lo que ella intuye que es el momento pico del programa, donde hay más gente viéndola, para bajarle una línea a la gente que la mantiene dentro de la casa", detalló Del Moro.

El conductor, destacó que cuando la jugadora más fuerte del programa se dirige a la cámara, lo que está haciendo es "decir a quién hay que votar, dice por qué está enojada, dice lo que sí, lo que no, lo que le gusta, lo que no. No más que eso. No es un juego de respeto ni a mí, ni a la gente, ni al público. El público elige quién se queda y quién se va, y más allá de la falta de respeto de uno o de otro, siguen bancando por algo".

Santiago aseguró que muchas veces ve que "se discuten las formas, o si está bien o si está mal" pero aclaró que los competidores "no son ejemplo de nada, ni están ahí para bajarle una línea, ni un mensaje. No es un concurso de moral, ni de forma, ni de buenos".

"Es un juego, ni más ni menos. Es un juego de convivencia, y la gente elige quién se queda y quién se va a su casa. No mucho más que eso. Digo esto porque si no se desvirtúa toda la discusión en cómo permiten eso, o si esto está bien o si esto está mal. Son personas con virtudes y defectos como todos, con luces y sombras como todos, y por algo están ahí y por algo siguen estando los que han llegado a esta instancia", finalizó.