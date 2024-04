Melissa: avance del capítulo de este lunes

lunes, 29 de abril de 2024 00:00

Con la desilusión y el drama marcando la trama. Así avanza Melissa, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Yesil Vadinin Kizi.

En el capítulo de este lunes, Metin (Onur Dikmen) intentará saber por qué Öykü (Ece Gürer) actuó llena de pánico en el restaurante al ver a alguien parado afuera. "Pero ¿quién te puede asustar de esa manera?", le preguntará.

Sin embargo, ella nuevamente evitará abrir su corazón del todo y confesarle la verdad. La poca confianza hará que él se aleje. "Todavía hay cosas que no me dices. No confías en mi. Öykü mejor nos vamos", señalará.

Por otro lado, Mahinur (Sezin Bozaci) hablará con Melissa (Beren Gökyildiz) y le explicará cómo es la relación de ella con Cüneyt (Turan Günay) para sacar todas las dudas que pueda generar la escena que ella vio en la escalera.

"Nuestra visita a la casa de Cüneyt y Görkem (Ali Senöy) fue para algo. Cüneyt estaba muy triste. Quise que se sintiera que estábamos ahí para él. Por eso le tomé las manos. Pero más que nada es un gesto para un amigo", le dirá la mujer.

Ante esto, Melissa le trasladará tranquilidad y dirá que lo sabe, quitando de esa manera cualquier dramatismo. Luego Mahinur le explicará que hubo un boicot en la cosecha de la granja para arruinar la producción.

¿Sabías que dañaron la cosecha del tío Cüneyt?", señalará dejando atónita a la chica.