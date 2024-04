Gran Hermano: Furia armó una nueva estrategia para eliminar a jugadores

lunes, 29 de abril de 2024 15:12

Un nuevo capítulo se abrió en Gran Hermano, tras la salida de Coty, y con esto Furia ya armó una nueva estrategia para llegar ella a la final con Emmanuel. Juliana ahora está convencida que debe venir una etapa de paz para ambos, así se empiezan a eliminar los otros jugadores.

"Yo veo un grupo que se va a dar contra otro grupo, o sea que va a ser el de la vizcacha contra el de los Bros. Nosotros tenemos que pasar desapercibidos por un hecho de que ¡basta!. Y porque saben que nos están poniendo en plena y no nos vamos, Emma", señalará Julian.

Luego destacará que la pelea se deberá dar entre esos dos grupos y en ese escenario deberán pasar desapercibidos, y jugar de tal forma que no sean nominados. "Se van a empezar a dar estos dos grupos. Por más que nos vengan a hablar y a querer destruir o lo que fuera, molestar, no hay que engancharse. Como vos me enseñaste ayer que me dijiste, Juli, no te metas con esta pibita. Bueno, lo mismo te digo yo", agregó.

Al final, Furia alentó a ver cómo se enfrentan los otros grupos para así acercarse a la final.