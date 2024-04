Todo por mi hogar: dos actores se quedaron dormidos en la pausa de grabación

domingo, 28 de abril de 2024 00:00

Todo por mi hogar es una serie éxito, no sólo en Argentina sino en cada país donde se emite. La novela turca de las tardes de Telefe, cuyo nombre original es Kardeslerim, atrapa a la audiencia por su trama, cargada de tragedias, y por la calidad de sus actores.

La ficción cuenta con dos personajes principales, Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun) y Ömer (Yigit Koçak). Además tiene otras figuras que se destacan con historias casi igual de importantes que las principales.

Dos de esos son Ogulcan y Tolga, personajes que son amigos de las figuras centrales y a lo largo de la trama han tenido que superar distintos desafíos. Los actores que les dan vida a ambos son Turhan Cihan Simsek y Berk Ali Çatal, respectivamente.

Lejos de aquellos personajes, los actores también transitan momentos de desgaste y cansancio durante el rodaje. Esa situación se vivió precisamente durante la filmación de la Cuarta Temporada, que es la que ahora se ve por Telefe.

Un video que circula a través de las redes sociales permite verlos tomando un descanso en medio de la pausa que hubo en las grabaciones. Allí se los ve acostados en los motorhome que usan en los rodajes. Y se escucha la voz de la actriz que interpreta a Aybike, Melis Minkari, que es la que los graba con el celular.

"¿Cuándo llegaste?, ¿cuándo?", se escucha que le pregunta ella al actor de Tolga. Sin embargo, él no tiene mayor reacción y vuelve a abrazarse a la almohada. Lo mismo ocurre con el actor de Ogulcan a quien le hace la misma pregunta pero él se limita a balbucear "no lo sé". Ante esto, la actriz le pregunta si quiere dormir y no hay más respuesta.

El video luego fue compartido en la historia de Instagram de ella y multiplicado a través de distintos medios de difusión pero sobre todo en las redes de los fans de la serie.