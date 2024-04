Julieta Poggio pasó por el programa de Mirtha y lanzó un comentario que descolocó a la conductora

domingo, 28 de abril de 2024 08:41

Este sábado, Julieta Poggio pasó por el programa de Mirtha Legrand y sorprendió a todos con su frescura y espontaneidad. Sin embargo, en un momento de la charla lanzó un contundente comentario que dejó sin palabras a la "Chiqui".

La exparticipante de Gran Hermano (Telefe) habló de su vida personal y se animó a responder si está o no en pareja. Fiel a su estilo la joven aseguró que "no, estoy soltera, súper soltera. Re libre por primera vez”. En la misma línea, la conductora le consultó si no tenía algún amor oculto.

En este escenario, Poggio resaltó que “tuve muchos amores en mi vida, a mi me encanta estar de novia, como cuatro novios tuve. Estuve en relaciones largas de dos, tres años". La excompetidora de GH resaltó que desde los 14 años (estuvo de novia) y ahora descubrió estar sola. Posteriormente, la joven afirmó que está disfrutando su presente y de momento descarta la posibilidad de casarse, ya que la monogamia no es de su preferencia.

Respecto a sus parejas pasadas, la famosa destacó "yo fui un poquito infiel, más infiel que fiel, no lo digo orgullosa, pero es muy difícil la monogamia. Siento que hoy en día podría tener una relación abierta".