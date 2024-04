Julieta Poggio descolocó a Mirtha Legrand con una palabra

domingo, 28 de abril de 2024 21:49

Abierta y sin rodeos. Así se expresó este domingo, Julieta Poggio en la mesa de Mirtha Legrand. La ex finalista de Gran Hermano, habló de amor, traición y trabajo pero hubo un hecho que pasó como cómico y sorpresivo.

En el ciclo de Mirtha Legrand, la mesa se llenó de risas y asombro gracias a un comentario de Julieta Poggio que tomó a todos por sorpresa, incluida la propia conductora. Durante la charla sobre idiomas y expresiones, Poggio mencionó algunas palabras con significados distintos en Argentina y España, provocando risas y cierta incomodidad en Legrand.

Todo surgió cuando, Valeria Mazza (que también estaba invitada en el ciclo) recordó sus experiencias en el programa "Bailando con las Estrellas". Entre otras cosas compartió anécdotas sobre las diferencias lingüísticas entre los dos países, lo que desencadenó un momento de humor en la mesa, sobre lo que la influencer tomó el guante.

“Ellos dicen coges, que es raro también”, señaló a lo que Mazza respondió: “Yo aprendí a coger te diría”. Las palabras generaron un momento de muy buen humor en la mesa que además estaba integrada por Martín Campilongo, y el senador, Luis Juez. En este contexto, la Chiqui no pudo ocultar su incomodidad.

Sin embargo, el ambiente cambió cuando Legrand le preguntó a Poggio sobre su vida amorosa, llevando la conversación a terrenos más personales y emotivos. “¿Estás de novia?”, le preguntó a lo que ella aclaró: “No, estoy soltera, súper soltera. Re libre por primera vez”.

Sin embargo Mirtha puso en duda eso y le volvió a preguntar sobre sus sentimientos: “¿No tenés algún amor oculto?”.

Poggio habló abiertamente sobre su soltería actual y su visión sobre el amor y las relaciones. La charla se adentró en temas como la maternidad y el crecimiento personal, donde la influencer expresó sus temores y deseos para el futuro.

“Tuve muchos amores en mi vida, a mi me encanta estar de novia, como cuatro novios tuve. Estuve en relaciones largas de dos, tres años. Desde los 14 años (estuvo de novia), ahora descubrí estar sola. Además me mude sola y descubrí algo de mi que no lo cambio por nada, estoy contenta, libre y disfrutando la soltería”.

Y luego agregó: “A mi me da miedo crecer, amo la juventud, me encanta. Me da miedo hacerme adulta, soy muy feliz en esta edad, ser adolescente todavía. No hay nada más lejos que me imagine que siendo madre”.

El intercambio entre la joven y la experimentada conductora ofreció un vistazo íntimo a la vida y pensamientos de Poggio, generando un momento memorable en el programa.