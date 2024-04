Finalmente Santiago del Moro reveló la verdad del "parentesco" de su esposa con Furia

sábado, 27 de abril de 2024 18:25

En los últimos días, surgió una curiosa teoría que vincula a Santiago Del Moro con Juliana "Furia" Scaglione, la participante más destacada de Gran Hermano (Telefe). Se especuló sobre un supuesto parecido entre María José Suárez, la esposa del presentador, y Coy, la hermana de la entrenadora, lo que llevó a algunos a insinuar favoritismos hacia la "hermanita".

Ante estos rumores, el presentador decidió aclarar la situación a través de sus redes sociales. Durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram centrada en el reality, un seguidor le consultó sobre un posible parentesco con la participante: "¿Sos pariente de Furia?", a lo que Santiago respondió: "No jajaja. ¿De dónde sacan esos bolazos?".

Sin embargo, para del Moro es evidente el cariño que siente por Juliana, como lo ha demostrado públicamente en varias ocasiones, especialmente después de que se hiciera público el diagnóstico de la leucemia tipo 1 de Furia. En una entrevista con LAM (América), Santiago compartió cómo vivió las horas previas al conocer el diagnóstico, desde su posición como conductor del programa.

Con honestidad, explicó: "Desde mi posición de conductor, simplemente acompaño los tiempos del reality, tratando de no interferir en la vida de nadie. La salud y el cuerpo de ellos son asuntos muy personales, y recibir una noticia así es realmente impactante. Me enteré cuando me llamaron para decirme que tenían que sacarla".