Así quedó la China Suárez tras fracturarse la nariz en un accidente

sábado, 27 de abril de 2024 11:59

Un muy mal momento vivió la China Suárez después de sufrir un accidente en su casa. La actriz y cantante terminó con la nariz fracturada y con atención médica.

El hecho ocurrió durante su estadía en San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén. Allí se encuentra grabando su nueva ficción, donde la tiene como protagonista. La ocasión en la que se dio el accidente que la dejó muy adolorida, no se conoció.

Sin embargo ella mostró en las redes sociales, cómo quedó su nariz. Con fotos y videos, la influencer compartió con sus seguidores el mal momento que le tocó pasar pero que afortunadamente no pasó a mayores.

“Bueno, en un accidente boludo me fracturé la nariz. No hay desplazamiento así que no necesito operarme. Hielo y analgésicos para mí”, compartió La China.

A través de un video, mostró cómo tenía la nariz y el "enfermerito" que tenía para curarla. “¿Me está curando?”, le preguntaba ella a su hijo mientras este sostenía un hielo en su cara.