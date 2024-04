Marcelo Polino llegó a San Juan con Fátima Florez

viernes, 26 de abril de 2024 15:15

Este viernes, Fátima Florez y un gran equipo, desembarcaron en San Juan para una doble función del espectáculo "Fátima 100%", uno de los éxitos del verano en Mar del Plata, que se mantuvo durante toda la temporada.

En esta ocasión, a la gran imitadora y referente en el teatro argentino, la acompañó Marcelo Polino, quien se unió a ella con una participación estelar. En la mañana de hoy, Polino y el productor de la obra brindaron una conferencia de prensa para dar detalles de este espectáculo en el que, entre otros personajes, la actriz interpretará a Javier Milei, el actual presidente y expareja, con quien supo mantener una relación amorosa hasta hace unas semanas atrás.

"Tengo mi programa en Radio Mitre y lo grabé ayer para poder estar el fin de semana acá y ahora, teóricamente, la tele empezaré unos meses más adelante. Me habían ofrecido ya arrancar en América para hacer dos fines de semana, pero como ya estoy comprometido con la gira, no lo pude tomar", contó Marcelo Polino en San Juan quien adelantó que Marcelo Tinelli podría apostar al Cantando en este 2024 y él formaría parte como jurado: "ya lo hablamos y si no sería el Bailando, sería el Cantando".

Fotos: Maxi Huyema - Diario La Provincia SJ

La gira en el interior del país arranca en San Juan y ya que la primera función se agotó rápidamente, la producción decidió sumar una segunda que se realizará a las 23 horas.

"Yo cuento con una artista que es una de las que más vende en el país, es una de las cinco personas que más vende, entonces la hoja de ruta la fui armando acorde al tiempo de venta. Yo podría salir todos los fines de semana, pero me parece que hoy tenés que darle espacio para que la gente pueda comprar, necesitás tiempo para vender. Y se va armando una hoja de ruta, vamos a Uruguay, entremedio, hacemos un Luna Park, después nos iremos para el norte, estamos viajando a Las Vegas en poco tiempo para ver en qué mes estaremos allá", sostuvo el productor sobre el espectáculo.

En esta nueva faceta, Polino mantendrá diálogos con los diferentes personajes que interpreta Fátima Florez, creando así un ambiente de risas y diversión para los espectadores.

La cantante y humorista llega con su obra “Fátima 100%”, en el Teatro Sarmiento. Las entradas para el show pueden comprarse a través de entradaweb.com.ar.