Todo por mi hogar: la muerte sacudirá otra vez a la ficción

jueves, 25 de abril de 2024 00:00

La muerte nuevamente sacudirá la trama de Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela avanza en la Cuarta Temporada y con ésta otro personaje abandonará de manera trágica repercutiendo directamente en otro.

En el capítulo que se verá este jueves, la verdad sobre quien provocó el accidente fatal de Ahmet (Kaan Çakir) está a un paso de ser descubierta. Es que Zhado, el hombre contratado por Sevval (Nihan Büyükagaç) para romper los frenos de la combi de su esposo, está dispuesto a contar todo lo ocurrido.

Sin embargo aquella mujer está dispuesta a evitarlo. Para eso lo llamará por teléfono y así acordará un lugar para reunirse. "Ojalá me llame para darme el dinero. Si quiere más tiempo o no, se lo voy a dar", reaccionará el hombre al recibir su llamada.

"Está listo. Debes cumplir tu promesa, ¿entendiste? No quiero que hables con Suzan (Ahu Yagtu). De hecho, quiero que elimines su número de tu teléfono. ¿Escuchaste?", advertirá Sevval aclarando que lo que quiere ella es que él desaparezca.

Alejado de la ciudad, ambos se reunirán y la muerte sorprenderá. Es que el hombre terminará con una herida mortal que acabará con su vida y quien quedará implicada en su deceso será, nada más ni nada menos que, Suzan.

"Hay un hombre cubierto de sangre dentro de ese edificio. Creo que está muerto y que la mujer que está con él es la persona que lo mató. ¡Corran! ¡Deben atraparla!", dirá Sevval a la policía. Una vez que los efectivos lleguen al lugar verán al hombre tendido en el piso con sangre y sin vida.

A su lado estará Suzan en estado de shock. "Creo que está muerto... Yo no fui. No hice nada, le juro que soy inocente. Yo no lo maté, debe creerme. Cuando llegué, el hombre ya estaba muerto", expresará ella conmocionada.