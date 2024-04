Roxy Vázquez atraviesa un nuevo duro momento: "Le iban a clavar un cuchillo"

jueves, 25 de abril de 2024 00:00

La conductora de "Tempraneros" en TN, Roxy Vázquez, compartió en vivo dos incidentes de inseguridad que vivió en un lapso de pocas horas, llamando la atención sobre la necesidad de mayor presencia policial. "Le dijeron que le iban a clavar un cuchillo", reveló durante la transmisión.

Al iniciar el primer noticiero del día en TN, Roxy expresó su angustia por los eventos violentos que experimentó el martes. Primero, mencionó las amenazas de unos cuidacoches en el Rosedal de Palermo, y luego agregó que su hijo Rocco, de 14 años, fue asaltado poco después, a pocas cuadras de allí.

En contraste con su habitual alegría y energía en el programa junto a Sergio Lapegüe, esta vez los conductores optaron por reflexionar sobre el difícil episodio que enfrentó la conductora.

"Hoy no soy la Roxy de siempre, estoy muy nerviosa, muy mal", comenzó. "Ayer viví dos situaciones de inseguridad: en el Rosedal de Palermo bajé con mis hijos y dos cuidacoches se acercaron a pedirme dinero, insultándome y gritándome. Les dije que no tenía dinero y comenzaron a amenazarme con quedarse con el auto", relató.

Luego, describió cómo se bajó del vehículo con sus hijos y continuó caminando como si nada hubiera pasado. "Me las arreglé y empecé a buscar policías, pero no había ninguno, y eso que es un lugar concurrido por miles de personas", criticó.

"Me dirigí al Complejo Arcos para pedir ayuda porque no me sentía segura volviendo sola al auto, y el empleado de allí me acompañó. Cuando los cuidacoches lo vieron, salieron corriendo. Sin embargo, el empleado me dijo que hace mucho tiempo no se veía a ningún policía por la zona", explicó.

Pero los incidentes violentos no terminaron ahí. "Tres horas más tarde, alrededor de las 19 horas, mi hijo fue a una clase de inglés en Palermo, cerca de Jorge Luis Borges y Santa Fe. Después de despedir a una amiga, tres chicos que vendían medias se le abalanzaron, lo amenazaron diciéndole 'te mato, te clavo un cuchillo', y le quitaron la mochila con todos sus libros, su teléfono y su billetera. A las 7 de la tarde, en pleno Palermo", relató.

Además, mencionó que hace algunas semanas, un amigo de su hijo fue brutalmente golpeado para robarle la mochila. "Hoy no quiere ir a la escuela por miedo", aseguró.

"No se ve un policía en toda la zona. Lo comparto para pedir ayuda a las autoridades. Es muy difícil, muy injusto. Mi hijo está sufriendo una crisis de nervios, no pudo dormir, yo tampoco pude dormir, no sé qué hacer. Además, nadie intervino porque él me dijo que mientras le robaban, la gente pasaba y nadie hacía nada", lamentó.

Después de compartir su experiencia, la conductora de "Tempraneros" cuestionó: "¿Quién calmará el miedo de mi hijo?, ¿quién me devolverá la tranquilidad? Me conformo con que afortunadamente no le pasó nada, pero es injusto vivir de esta manera".