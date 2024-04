Melissa: avance del capítulo de este jueves

jueves, 25 de abril de 2024 00:00

Momentos de grandes revelaciones se viven en Melissa, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Yesil Vadinin Kizi. A lo largo de la semana se fueron descubriendo varios secretos que sacudieron a algunos de sus personajes. Reyhan (Lale Ertis Gençtürk) descubrió que su hija Büsra (Sezi Süer) está en pareja con un hombre que desconoce; y Melissa (Beren Gökyildiz) se enteró que Orhan (Özgür Özberk) está detrás de todo lo malo que le pasa a la gente de la Cooperativa.

En el capítulo de este jueves, otra verdad saldrá a la luz. El padre de Melissa, Fevzi, se enterará que ella está viva. Será cuando un personaje clave en la historia de la nena le revele la verdad. "Tu hija está viva", le dirá el hombre en su lecho de muerte a lo que Fezi tratará de no creer aquellas palabras. Ante esto, agregará de manera contundente y llenando de ilusión al padre de Melissa: "Tu hija no murió".

Lejos de todo esto, Melissa compartirá un momento con su amiga Defne (Beril Özcan) pero no podrá soportar ocultarle lo que sabe de su padre. Es que la información que escuchó detrás de la puerta, cuando Orhan hablaba con el abogado de Más Orgánica, la pone mal.

"¿No somos las mejores amigas?... Las mejores amigas se dicen todo entre sí. No puedes ocultar que algo te preocupa", le dirá Defne al ver que la niña anda esquiva y evitando mirarla a la cara. Ante esta pregunta, Melissa reconocerá: "Hay algo que debes saber de tu padre".

Por otro lado, Cüneyt (Turan Günay) le contará a Mahinur (Sezin Bozaci) que alguien le tendió una trampa y por eso ahora perderá toda su producción. "Descubrieron un alto nivel de químicos en mis productos... Creo que fueron los de Más Orgánico", señalará el hombre a lo que ella decidirá poner punto final a todo esto: "Esta vez cruzaron la línea. Ya no podemos mantenernos a la defensiva".

En todo este escenario, Defne le preguntará a su padre si odia a los de la Cooperativa. "Porque lo haría. Si así fuera, no estaría con ellos", responderá el hombre. Sin embargo, la nena advertirá que esas palabras de odio las dijo en el desayuno, mientras hablaba con su madre. "Lo hice para no discutir con ella. Cuando pensamos diferente, ya sabes cómo ella se pone. No quiero discutir", aclarará.