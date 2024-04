"Me quiere decir algo": el tierno momento de Luciano Pereyra y un ser especial

jueves, 25 de abril de 2024 00:00

Ama los perros y se convierten en parte de su familia. Luciano Pereyra no oculta el afecto que le despiertan los animales y eso lo comparte todo el tiempo a través de las redes sociales. Dueño de un carisma muy especial, con cada uno de ellos tiene una conexión hermosa y este miércoles lo dejó plasmado en un tierno video que publicó en su historia en Instagram.

Allí mostró un momento íntimo con Gaucho, su perro mestizo, quien recientemente sufrió un problemita en su pata y no puede salir a pasear. Sin embargo, la mascota, que tiene avanzada edad, se mostraba al límite de querer hablar. Es que a medida que Luciano le preguntaba, el animal movía el hocico a la vez que abrazaba con sus patas a su peluche de forma de pescado.

"¿Qué querés? No podemos salir a pasear porque te duele la mano y tenes que hacer un poco de reposo", le dice el artista al can, ante su atenta mirada que responde con sonidos.

El momento íntimo enterneció las redes sociales y a sus fanáticos de Instagram donde cosecha casi 3 millones de seguidores.

Familia perruna

Esta no es la primera vez que el cantante devela su especial vínculo con los animales, ya que en otras oportunidades también se mostró muy cercano a las diferentes mascotas que tuvo. Rocky es uno de sus perros con el que guarda un mayor vínculo. Es que fue él junto a Poncho (un labrador que ya no está más físicamente) quien estuvo presente en una etapa muy difícil de la vida de Luciano.

"Con los perros podés ser vos", le dijo el cantante a la revista Oh My Dog en 2019. En aquella oportunidad reveló que va con ellos a casi todas partes, aunque decidió no llevarlos a las giras. En esos momentos, su madre es la encargada de cuidarlos.

Luciano tiene 5 perros.

"Hasta me emociona hablar de él, porque me acompañó y está en los buenos y malos momentos", agregó en aquel entonces sobre Rocky. Él es el perro que más cerca estuvo mientras se recuperaba de su operación, en 2016. Por eso lo consideró "su medicina".