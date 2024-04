Se viralizó el video del fuerte enojo de Virginia en Gran Hermano

miércoles, 24 de abril de 2024 13:54

En las últimas horas de este martes, Virginia criticó fuertemente a la producción de Gran Hermano (Telefe) por el importante beneficio que le dieron a su compañero, Bautista. Vale destacar que el jugador logró ver todo lo que sucedía en el confesionario en la gala de nominación.

"Fue una experiencia divertida", aseguró Bautista ante la atenta mirada de Virginia, Zoe, Darío y Florencia. Sin embargo, sus compañeros se mostraron muy enojados ya que sienten que se conocieron todas las estrategias.

Virginia aseguró que va a charlar este tema con Gran Hermano y no logró evitar su descontento con lo sucedido. Su enojo quedó capturado en las redes sociales y en pocos minutos se hizo viral. "Me parece para el ort...", resaltó la competidora. Y agregó que "no hay nada limpio, me parece mal".

Posteriormente, sumó que "me parece malísimo. Es todo una mier...", y sostuvo que no tiene ganas de seguir adelante con sus estrategias.

A continuación el video