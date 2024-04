Salió a la luz el deseo que pidió Furia luego de saber que tiene leucemia

miércoles, 24 de abril de 2024 18:20

La noticia de que Furia de Gran Hermano 2023 padece de leucemia dejó a sus compañeros de reality en estado de shock. Sin embargo, la participante aseguró que seguirá en la competencia por los 50 millones de pesos y reveló un deseo que espera que la producción del programa pueda cumplir antes de la final.

La entrenadora expresó su anhelo de que Lourdes Fernández, exintegrante de Bandana, ingresara al programa para cantarle. Lo que Furia desconocía es que la artista le había compuesto una canción y se había unido al grupo de seguidores de los Furiosos, brindándole su apoyo incondicional.

La posibilidad de que la intérprete sorprenda a Juliana Scaglione está en manos de los directores de Telefe, quienes ya han roto el aislamiento en varias ocasiones al incorporar a Coti Romero, Alfa, Big Ari y los familiares de los concursantes a través de la dinámica "Congelados".

Furia de Gran Hermano 2023 recibió la confirmación de sus sospechas: los análisis médicos arrojaron un diagnóstico de leucemia de nivel uno, que por el momento no requeriría tratamiento. Esto le permitió regresar al reality después de haber sido hospitalizada, donde recibió explicaciones detalladas de varios especialistas sobre su condición.

Durante una conversación con sus compañeros, Furia detalló las limitaciones que enfrentará debido a su diagnóstico. "Tendré que llevar una vida más sana, reducir el consumo de tabaco, ya que todos sabemos los efectos negativos del cigarrillo. No podré entrenar como antes, lo que significa que no podré ser una atleta de alto rendimiento, pero seguiré ejercitándome de forma menos intensiva", explicó.

Además, Juliana Scaglione mencionó que deberá someterse a análisis de sangre mensuales para controlar su condición. Sin embargo, reafirmó su determinación de continuar en la competencia y luchar por los 50 millones de pesos y la casa prefabricada. "Quiero dejar claro que este juego no es responsable de mi situación actual. Creo que tiene que ver con todo lo que he enfrentado en mi familia. Es la ira acumulada por cosas que no he perdonado y que debo liberar y sanar. Necesito deshacerme de todo lo negativo y soltarlo", concluyó.