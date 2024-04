Melissa: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 24 de abril de 2024 00:00

Los secretos se van descubriendo y con estos empiezan a darse importantes cambios en la trama que llevará a escándalos, más drama y venganza potenciada. Así avanza Melissa, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Yesil Vadinin Kizi.

En el capítulo de este miércoles, Reyhan (Lale Ertis Gençtürk) descubrirá que Büsra (Sezi Süer) tiene en su habitación pastillas anticonceptivas, que ya están siendo usadas. Eso la llenará de preocupación al saber que está con un hombre, pero no es quien ella cree.

"¡Dime qué es esto, Büsra!", lanzará la madre a lo que la chica no aguantará la vergüenza y los ojos se le llenarán de lágrimas. "Dime ¿por qué una joven tendría estas píldoras en su gabinete?. ¡Dime qué has hecho con ellas, Büsra!, ¡dímelo!. ¡Qué cosas obscenas has estado haciendo!, ¿qué has estado haciendo?", lanzará la mujer a los gritos.

Sin embargo, la chica no podrá dirigir palabras. Ante esto, Reyhan irá más allá con sus preguntas: "¿Revolcándote con ese sujeto Seldy en el granero, eso fue lo que hiciste?. ¡Dímelo, vamos!, ¡dímelo!". En medio de la discusión, la chica recibirá un mensaje de texto en su celular.

"Cuando lo pienso, hacerlo en tu casa tiene sentido. No puedo esperar más. Espero que sea pronto", dirá ese texto que estará escrito por Orhan (Özgür Özberk). Al escuchar que sonó el celular, Reyhan se lo querrá manotear para leer quién se lo mandó y qué dice. Sin embargo, el manoteo podría terminar de la forma menos esperada.

Lejos de esto, Azra (Hande Arisoy) le prohibirá a Melissa (Beren Gökyildiz) que siga visitando a Defne (Beril Özcan). "¡La comunicación es un derecho humano!, ¡Nunca podrá quitarnos nuestra libertad!", lanzará Melissa pidiendo que no la alejen de su amiga.

Sin embargo, Azra insistirá en su planteo diciéndole "retírate de mi vista" y luego le prohibirá a su hija que la siga: "Devne, no. Ella se irá sola". Tras esto, Melissa se irá sóla rumbo a la puerta de salida de la casa de Defne pero en el camino se detendrá para atarse los cordones.

En ese momento, Melissa escuchará una conversación telefónica de Orhan con alguien. "Unirme a la cooperativa los engañó a todos. Mientras sigan creyendo eso, haremos a más orgánico más poderosa. Ese es el objetivo que tenemos, que siempre hemos tenido. Si descubren nuestro plan, hará que se unan más. Hay que evitarlo", finalizará ante la mirada de sorpresa de la nena.