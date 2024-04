Fuerte pelea entre Virginia y la producción de GH: ¿Qué pasó?

miércoles, 24 de abril de 2024 08:32

Este martes, en horas de la noche, se conoció el beneficio que tuvo Bautista tras quedarse con el liderazgo de la última semana. El participante contó con la posibilidad de poder ver la votación de sus compañeros y quién voto a su grupo y al resto de los jugadores de Gran Hermano (Telefe).

Vale destacar que el uruguayo fue el último en nominar y una vez terminada esta instancia regresó nuevamente con sus compañeros. Sin embargo, el competidor decidió no brindar el detalle de lo que vivió, pero contó algo de su experiencia. Tras contar lo que vivió, muchos competidores no se mostraron muy contentos con la decisión de la producción. Una de las más enojadas con esto fue Virginia, actual líder de esta semana.

La reacción de la jugadora sorprendió a todos y decidió enfrentar a la producción de GH. Insultos, enojos, y peleas fue lo que se vivió en las últimas horas. “Me parece mal, y lo voy a ir a hablar con Gran hermano. Me parece para el ort...”, subrayó. En este escenario, el cantante detalló que todo era parte del juego y debía aceptarlo así.

“Siempre lo mismo, ¿me entendés? O sea, no hay nada limpio. Y después se enojan, claro, después se enojan. Es una mier... Me parece mal, te lo digo Gran Hermano y te lo voy a decir en el confesionario también”, resaltó la competidora.

Posteriormente sumó que “eso no es un beneficio, eso es cag... al resto de la gente. No te dan ganas de hacer estrategia, no te dan ganas de nada".