Se conoció la nueva vida de Andrea Rincón en el cristianismo

martes, 23 de abril de 2024 19:55

Andrea Rincón hace su debut como cantante cristiana en un conmovedor video. Hace cinco años, la actriz compartió su camino hacia la religión como un recurso fundamental en su lucha contra las adicciones. Ahora, tras meses de haberse bautizado, continúa explorando su crecimiento espiritual.

Recientemente, Rincón compartió un vídeo junto al reconocido artista de cumbia santafesina, Walter Encina, interpretando una alabanza. "Siempre con un Corazón de Adorador", compartió Encina en una publicación, mientras que la actriz agregó en una historia de redes sociales: "Casa de paz (ETNOS). Hay transformación, hay poder sobrenatural de Dios".

La canción que interpretaron lleva por título "Si Tu presencia conmigo no va", del grupo musical cristiano Oasis Ministry de República Dominicana. "Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior", reza parte de la letra.

Andrea Rincón debutó como cantante cristiana: “Corazón de adorador” pic.twitter.com/0Ecm7pwEec — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) April 23, 2024

La publicación no pasó desapercibida para sus miles de seguidores, quienes expresaron su apoyo y felicitaciones. Comentarios como "Hermoso, me llegaste al corazón. Dios te bendiga", "¡Wow! ¡Qué linda voz!", "Muy bueno, Andre", "Los amé", "Un abrazo grande para los dos, que Dios los bendiga a ambos", inundaron la sección de comentarios.