Furia tiene leucemia tipo 1: "No es joda, no es chiste, ni nada"

martes, 23 de abril de 2024 00:00

Finalmente se conoció el diagnóstico de Juliana "Furia", actual participante de Gran Hermano (Telefe). Fue precisamente la jugadora la que decidió contar en detalles lo que está transitando y dejó en claro que no es algo para preocuparse.

Ante la atenta mirada de todos sus compañeros, Juliana confirmó que tiene leucemia nivel 1 y aseguró que deberá tener todos los cuidados correspondientes, pero no abandonará el juego. "No es joda, no es chiste, ni nada. No tengo que tratarlo ya que está en nivel 1. Todos los meses me tengo que sacar sangre para ver qué onda", afirmó la participante de GH.

Luego, indicó que "puede ser que a los 40 años me pegue el nivel 3". Posteriormente, subrayó que los médicos le pidieron que tenga una vida sana y que no fume tanto, no puede entrenar fuertemente. "Solamente me tengo que sacar sangre. Estoy bien. Mi idea es seguir adelante con todo esto", destacó.

Por último, subrayó: "quiero que quede claro que este juego no me hizo nada para que yo esté así".

A continuación el video