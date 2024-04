Todo por mi hogar: avance del capítulo de este lunes 22 de abril

lunes, 22 de abril de 2024 00:00

Nuevos personajes, historias inesperadas y giros que llenarán de adrenalina a la ficción. Así avanza Todo por mi hogar, la tira turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela transita su Cuarta Temporada cargada de nuevas historias que mantienen cautiva a la audiencia.

En el capítulo de este lunes, Aybike (Melis Minkari) se enterará que su madre está extorsionando a Ayla (Asli Mavitan Balkas) y entenderá que seguro lo hace con la información sobre la muerte de la madre de Elif. Quien le revelará lo que está ocurriendo es Berk (Recep Usta), quien ingenuamente le contará la buena relación de confianza que han adquirido ambas madres.

"Mi madre ayuda a la tuya y me alegra. Nunca pensé que se llevarían tan bien como lo hacen ahora. Eso nos facilita las cosas, ya no nos van a poner obstáculos", expresará el joven a su novia quien se verá sorprendida y le pondrá un pretexto para no seguir hablando con él y retirarse para recriminarle a su madre lo que hace.

Lejos de todo esto, Fatma (Ayse Kökçü) compartirá la primera cena con su hijo y su familia. "¿Dónde estuviste hasta ahora?", le preguntarán a lo que la anciana contará: "Estuve en Malatia viviendo un tiempo". Luego revelará que no tiene dónde ir y por eso le pedirá que se quede. Sin embargo, ese momento no será cómo ella quisiera. Es que Orhan (Cüneyt Mete) se mostrará intolerante a su presencia y le pedirá que se vaya.

"Si tienes a dónde irte, hazlo, ¿por qué no te has ido?", apuntará el hijo quien agregará: "no me importa, que vaya donde le dé la gana". Ante esto, Sengül (Fadik Sevin Atasoy) lo corregirá para que no la rechace tanto. "Puede quedarse con nosotros, ¿no, Ömer?", expresará recibiendo la aprobación de este chico.

"¿Quieren hacerme enojar? ¿No escucharon lo que dije? No quiero a esta mujer aquí. Ya, Fatma, levántate, tienes que irte ya", aclarará Orhan. Sin embargo, Sengül no le hará caso: "Orhan, deja de comportarte así, ¿quieres? Ya es muy tarde, ¿cómo vamos a enviar a esta mujer a la calle? Qué desconsiderado, es una anciana".

Por otro lado, Suzan (Ahu Yagtu) le contará a Akif (Celil Nalçakan) y a Nebahat (Simge Selçuk) que un hombre la contactó y le dijo que la muerte de Ahmet (Kaan Çakir) no fue producto de un accidente sino que alguien atentó contra su vida.

"Alguien me llamó esta noche, me dio una dirección, era un hombre. Terminamos reuniéndonos en un taller. Estaba fuera de la ciudad", comenzará explicando para luego señalar que sabe lo ocurrido y le pide 3 millones para revelar quién hizo el encargo: "La muerte de Ahmed no fue un accidente... no sé quién es, la verdad y no sé cómo puede saberlo".