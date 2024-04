A los 48 años, murió un famoso actor argentino

lunes, 22 de abril de 2024 16:28

Este lunes, desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmaron el fallecimiento de un famoso actor. Se trata de Mariano Muente, quien contó con una amplia trayectoria artística en teatro, cine, televisión y publicidad.

El reconocido actor participó de “Argentina, tierra de amor y venganza” y “María Marta, el crimen del country”, entre otros proyectos. De acuerdo al comunicado de la asociación, Muente falleció a sus 48 años.

Mariano Muente falleció a los 48 años

Trayectoria

Su trayectoria teatral incluye títulos como «Closer», «Spamalot», «La celebración», «Acreedores», «Lés Miserables», «Quetrenquetren, Estación Ilusión», «De atrás para adelante», «Casi normales», «Desde mis ojos», «Dentro del bosque», «God of carnage», «A musical evening of theatre», «Evita», «An afternoon of tea and poetry», «Right on Broadway», «Amadeus». Además, dictó clases de teatro y se desempeñó como director teatral, presentando espectáculos en BAC (British Arts Centre) y The Playhouse.

Su trabajo en televisión y plataformas incluye las ficciones «María Marta, el crimen del country», «Guapas», «Ringo», «Planners», «Argentina, tierra de amor y venganza», «Jardín de bronce», «Farsantes», entre otras. En cine, participó en los films «Arrebato» y «7 vidas».

En la rama Publicidad, ha llevado adelante una extensa labor, participando en comerciales para reconocidas marcas como Coca Cola, Tafirol, Modo, Gallo, Burger King, Sancor Salud, Ziploc, Knorr, Veritas, Magistral, Personal, entre otras.

Fuente: con información de Asociación Argentina de Actores y Actrices.