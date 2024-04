La angustia que vivió Nicole Neumann: tuvo pérdidas en su embarazo

lunes, 22 de abril de 2024 00:00

Está feliz por su embarazo pero la angustia se hizo presente en Nicole Neumann. La modelo transita su último trimestre de gestación y en este tramo sufrió una pérdida que la llenó de preocupación.

A través de las redes sociales, confesó que estuvo a punto de perder a su bebé y eso la unió más a la religión. Tal es así que decidió ir a la iglesia para que el cura Fabricio, que fue quin los casó, le bendiga la pancita.

"Me hizo una imposición de manos y me dio una energía súper linda apenas entré. Me tuve que contener para no explotar en llanto. Fue emocionante”, confesó en las redes.

Los problemas en el embarazo se desencadenaron en la semana 12 del embarazo. La situación fue muy difícil y por eso se refugió en la fe. “Encontré un agua bendecida de San Expedito que tenía guardada hace un montón. Tenía pérdidas y estaba en reposo total. Ahí empecé a bendecir mi panza con el agua bendita”, relató.

El pasado viernes, la modelo asistió a la celebración por el Día de San Expedito y está muy agradecido por el avance de su embarazo.