Video: el nuevo grito que conmocionó a la casa de Gran Hermano, ¿qué dijeron?

sábado, 20 de abril de 2024 19:32

Comenzó la cuenta regresiva para conocer qué participante abandonará la casa de Gran Hermano (Telefe). Vale destacar que todos quedaron nominados y el único salvado fue Bautista, ya que consiguió el liderazgo de la semana.

Este sábado, todos los jugadores compartirán la cena de nominados mientras que Bautista fue recompensado por GH. Desde la producción decidieron prestarle una guitarra, por unas horas, para que pueda entretenerse con lo que más lo apasiona: la música.

Noticias Relacionadas Sorpresa: Bautista recibió un importante beneficio tras no quedar en placa

Todos dejaron en claro que quieren seguir en juego, pero uno de ellos deberá abandonar el juego. En este escenario, un seguidor del programa dejó un fuerte mensaje que fue escuchado por Juliana "Furia".

"Bautista te amamos", fue el mensaje que dejaron los seguidores. Furia destacó que "me parece que se merece que le digan algo copado. Eso no me genera envidia". Pero, Florencia aseguró que el grito fue con un megáfono y esto despertó polémica en la casa más famosa del país.