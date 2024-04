Sofía Jujuy Jiménez estalló en lágrimas en un aeropuerto en México

sábado, 20 de abril de 2024 15:15

Sofía Jujuy Jiménez compartió a través de sus historias de Instagram un momento de angustia que experimentó en un aeropuerto durante sus vacaciones en México. La situación ocurrió cuando llegó temprano por la mañana a la zona de embarque para tomar un vuelo hacia Nueva York y creyó que había extraviado su documentación.

"Nunca me sentí tan nerviosa. Odio estos momentos de viaje cuando llego con tiempo porque siempre me distraigo. No pueden entender cómo se siente mi corazón en este momento", compartió Sofía visiblemente angustiada por la situación. Relató cómo pasó el tiempo, tomó café y comió bocadillos durante dos horas mientras esperaba el embarque, hasta que se dio cuenta de que no encontraba su pase de abordar.

Para calmarse, la conductora comenzó a hablar consigo misma y a practicar técnicas de respiración. "Vamos, Sofía, presta atención, no te distraigas. Los días de viaje son así", se motivó a sí misma. "Incluso llegué a pensar que tal vez me quedaría en México, pero respiré hondo y decidí seguir adelante", agregó.

Finalmente, encontró su pase de abordar en su bolso, regresó a la tienda para comprar lo que quería y se dirigió a su puerta de embarque. Horas después, compartió historias en las que mostraba su llegada a Nueva York junto a dos amigas, emocionada por estar de vuelta en una ciudad que le trae buenos recuerdos. "Me emociona mucho estar de nuevo aquí, donde fui tan feliz. Les voy a compartir todo lo que hagamos", concluyó Sofía.