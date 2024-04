"Le estás haciendo daño": el "mal momento de Arturo" de Gran Hermano

sábado, 20 de abril de 2024 10:22

Un muy mal momento vivió Arturo, el nuevo integrante de 4 patas de Gran Hermano. El perrito que ingresó la semana pasada pasó su primer mal momento en la casa más famosa del país y por este motivo las culpas cayeron sobre quien lo cuida: Martín Ku.

El animalito, cuya mirada e historia enterneció a todos, empezó a sentir apego por el "Chino" y trata de no separarse de él por nada en el mundo. A tal punto que este viernes en la noche, cuando todos disfrutaban de la fiesta temática en el SUM, se hizo pis encima y lloró.

Esto fue visto con preocupación no sólo por los seguidores del reality sino también por algunos compañeros que no tardaron en señalar al Chino como responsable ya que no se separa del perro en todo el día, generando un gran apego mutuo.

Todo lo contrario se generó con otra participante. Arturo mostró su rechazo a Coty, a quien le gruñó y generó el miedo en ella de ser mordida. Todo se dio cuando la correntina se acercó a él, cuando descansaba en un sillón en el parque con el Chino. En el momento que intentó acariciarlo, el animal reaccionó en rechazo y ella se asustó y se fue.

Cuando Arturo llegó a la casa, Gran Hermano contó que es un perro sufrido que vino de la calle: “Es un perrito mestizo de galgo. Fue maltratado por sus dueños y lo utilizaban para cazar. Fue encontrado en un descampado en Bragado, llevaba varios días sin comer y en un estado deplorable”. Ante esto, Florencia Regidor, Virginia Demo y Paloma no pudieron contener el llanto.