La inesperada confesión de Furia sobre su salud: ¿Qué dijo?

sábado, 20 de abril de 2024 00:00

Juliana "Furia" se convirtió en la competidora favorita del público de Gran Hermano (Telefe) y dejó en claro que su único objetivo es poder llegar a la final. Sin embargo, la jugadora transita un mal momento de salud y por ello debe extremar sus cuidados para poder seguir en juego.

Vale destacar que la participante tuvo que salir de la casa para poder realizarse unos estudios médicos en profundidad, pero por decisión propia optó por seguir en juego. La competidora dejó en claro que su única meta es poder quedarse con el premio millonario y la casa para poder seguir con sus proyectos. Además, destacó que distribuirá el premio entre algunos de sus compañeros.

Todos en la casa siguen atentos los avances en la salud de la joven, pero este viernes un comentario de Juliana despertó preocupación. Fue precisamente cuando estaban en el patio de la casa y estaban compartiendo de una divertida actividad con el nuevo integrante de GH, "Arturito". Furia estaba con Bautista disfrutando de una actividad recreativa cuando comenzó a sentirse muy cansada.

“Se fue a dormir. Y, bueno, nosotros no estamos muy bien, Arturo”, detalló la competidora. Y agregó que "no puedo correr del dolor de piernas que tengo”. Hasta el momento no se conocieron mayores detalles sobre los resultados de los análisis.

De momento no