Conmoción: murió una reconocida estrella de American Idol

sábado, 20 de abril de 2024 15:51

La inesperada partida de Mandisa, reconocida cantante cristiana y destacada ex concursante de American Idol, ha dejado consternados a sus admiradores y al mundo de la música. La artista de 47 años fue encontrada sin vida en su residencia en Franklin, Tennessee (Estados Unidos), según lo informado por su representante.

Aunque aún no se ha determinado la causa exacta de su fallecimiento, la policía local ha comenzado una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon su deceso. De acuerdo con The Independent, las autoridades acudieron a la vivienda de la intérprete tras recibir una llamada el pasado jueves 18 de abril.

Mandisa Lynn Hundley, originaria de Citrus Heights, California, alcanzó la fama en 2006 gracias a su destacada participación en la quinta temporada de American Idol, donde compartió escenario con el ganador Taylor Hicks. Aunque no se llevó el primer lugar en el concurso, su talento vocal y su carisma la llevaron a consolidarse en la industria de la música cristiana contemporánea.

Tras su paso por el programa televisivo, Mandisa lanzó su álbum debut titulado True Beauty en 2007. Su carrera siguió en ascenso con la creación de otras obras discográficas como Freedom, It’s Christmas, What if We Were Real, Out Of the Dark y Overcomer, que culminaron en una colección de sus mayores éxitos.

El trabajo discográfico de la intérprete también fue reconocido en los premios Grammy. Mandisa obtuvo un galardón en la edición de 2014 por Mejor álbum de música cristiana contemporánea y acumuló cuatro nominaciones en diferentes categorías del rubro.