Todo por mi hogar: avance del capítulo de este martes

martes, 2 de abril de 2024 00:00

Los celos y una venganza aún más despiadada empezará a idearse en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La historia transita los últimos días de la Tercera Temporada y con esto se vendrá un fuerte cambio.

En el capítulo de este martes, el sueño de Ogulcan (Turhan Cihan Simsek) de ser rico quedará desvanecido en apenas unos segundos. Es que el cuadro del famoso pintor que llevó al colegio, lo dejará en el aula y un accidente lo arruinará.

Todo se dará tras una discusión de Berk (Recep Usta) y Elif (Dilara Sümbül). "Por qué siempre estorbas idiota quítate de mi camino", lanzará Elif a Berk. En ese momento, el café que llevará en la mano caerá en la pintura.

"Yo no hice nada, tú eres quien no me dejaba pasar idiota", culpará la chica a su hermano, sin saber que lo es. Sin embargo Berk cree todo lo contrario y culpará a Elif porque producto de su distracción, se arruinó la pintura y Ogulcan se desmayó.

Pero el mal momento quedará en el olvido cuando Berk y Elif salgan a cenar con Ogulcan y Aybike (Melis Minkari). "No me ha gustado tu comportamiento en estos últimos días. Y quise venir a revisar que trates bien a mi hermana", bromeará Ogulcan a Berk.

Asiye aclarara que ella llevó a su hermano a la cena por pedido de su mamá: "mi mamá no quería que saliera sola tan tarde, por lo tanto, le pidió que me acompañara". Lo mismo le dirá Berk refiriéndose a Elif: "Mi madre también me asignó una carga, ¿la ven?".

Lejos de todo esto, la parte más fuerte del capítulo lo protagonizará Sevval (Nihan Büyükagaç). Es que la mujer se dará cuenta que Ahmet (Kaan Çakir) y Suzan (Ahu Yagtu) están más unidos que nunca al límite de compartir una cena con Sarp (Atakan Özkaya), Yasmin (Eylül Kandemir) y Ömer (Yigit Koçak).

"Todos están en esa mesa, cenando juntos. Ya les envenenaron la mente, todos están tan felices. Eres un desgraciado Ahmet, eres un sinvergüenza", apuntará la mujer quien tramará la próxima venganza para hacerle mucho daño y que el dolor sea protagonista.