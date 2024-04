Melissa: avance del capítulo de este martes

martes, 2 de abril de 2024 00:00

Una maniobra y la unión haciendo frente a la avaricia y la ilegalidad. Con esa base avanza la trama de Melissa, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Yesil Vadinin Kizi.

En el capítulo de este martes, Orhan (Özgür Özberk) avanzará con su avaricia por conseguir todo el predio del valle y para ello impulsará a su abogado a hacer las maniobras más sucias para conseguirlo. Para ello, el abogado irá hasta el lugar donde se reunirán los vecinos para saber quiénes son los que están detrás de la idea de la cooperadora.

Una vez allí irá al encuentro de ellos con un aire sobrador. "Estoy seguro que todos aquí ya conocen su temperamento. También que están quebrados. Si todavía quieren vender, estamos abiertos. Llámenos cuando esté listo", lanzará ante los vecinos unidos.

Algunos de los que estarán ahí son Mahinur (Sezin Bozaci) y Cüneyt (Turan Günay) quienes lo increparán. "Basta, no lo queremos aquí. Esta vez seré yo, lárguese", dirá Mahinur a lo que el abogado le responderá con soberbia: "Señora, puedo estar aquí el tiempo que quiera. No molesto a nadie. Además, no está en imposición de exigir nada. Aprenda su lugar".

Al escuchar esto, Cüneyt reaccionará con un golpe de puño, exaltando así los nervios de todos. Con esto lo correrá y una vez que él se vaya, los vecinos hablarán de manera firme sobre los pasos a seguir.

La que tomará la palabra será Reyhan (Lale Ertis Gençtürk) quien intentará organizar todo para alcanzar el objetivo. "Para fundar la cooperativa necesitamos la firma de siete propietarios de fincas", señalará a lo que Mahinur se mostrará esperanzada en que se obtenga ese cupo con la vecina que está ausente. "Somos seis, pero ella debe estar por llegar", destacará.

Sin embargo, esta mujer en realidad podría no llegar nunca. Es que el abogado la interceptará para ofrecerle cinco veces más del valor de su granja. ¿Aceptará el chantaje?