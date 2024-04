"Conectaron y se entregaron": Nico Vázquez habló de la química entre Gime Accardi y Andrés Gil

martes, 2 de abril de 2024 00:00

Nico Vázquez se despidió de "Tootsie", un gran desafío teatral para sumergirse en otro pero asumiendo un nuevo rol. Es que tras adaptarla, ahora dirige la obra "En otras palabras". La protagonizan Gime Accardi, su esposa, y Andrés Gil, que lograron una especial conexión con sus personajes, que transitan su vida entre el amor y los desafíos.

Tras el estreno, Nico hizo un extenso posteo en Instagram para relatar el orgullo por lo logrado y el recibimiento del público. "Cuando encontré esta pieza me enamoré de ella. Fue amor a primera vista. Me generó inmediatamente ganas de adaptarla, producirla y dirigirla, porque habla del poder del amor y del acompañamiento, y eso me atravesó por completo. Trabajé con sensibilidad y respeto, empoderando al amor, que es en lo que mas creo. @gimeaccardi y @andresgill me la hicieron muy fácil, porque conectaron y se entregaron desde el minuto uno", confesó.

Luego, elogió a sus dirigidos: "Gime demuestra que es la mejor actriz de su generación. No tenés techo, son magnética y excelencia. Andrés demuestra lo talentoso que es interpretando su personaje espectacularmente. Los dos transitan esta tierna historia de una manera muy natural y cotidiana haciendo que durante una hora conectes un poco más con la vida. Con el aquí y ahora. Estoy tan orgulloso de lo que logran en el escenario!"

Nico agregó que "Como siempre, me acompaña un equipo de producción, artístico y técnico espectacular, agradecido con ellos, siempre! El teatro debe ser una experiencia y les aseguro que ésta lo es para todos nosotros. Es inevitable que llegues de una manera a ver “En otras palabras” y te vayas de otra…ya está pasando. La gente sale muy movilizada, atravesada y agradecida… estamos superando cualquier expectativa".

Cerró con "repito tanto Gime como Andrés hacen una interpretación excelente y se entregan en el escenario. Esta obra hace bien! No dejen de verla, la recomiendo de todo corazón. Gracias, una vez más, por confiar y apoyar mis proyectos. Estamos felices y agradecidos. Todo lo que me desean a mi, el doble para ustedes. Gracias por abrazar esta historia. Gracias de corazón!".