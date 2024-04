Un exparticipante de GH reveló el secreto mejor guardado de la casa

viernes, 19 de abril de 2024 19:50

Un exparticipante de Gran Hermano (Telefe) reveló los secretos mejores guardados de la casa y despertó polémica. Se trata de Thiago Medina, el jugador de la edición anterior que conmovió a todos con su historia de vida. Vale destacar que logró armar una familia con Daniela Celis, participante de la misma edición de GH.

El joven, recientemente padre, destacó que la casa de GH cuenta con varias salidas al exterior que el público no puede ver. El excompetidor subrayó que salió de la casa por varias horas por varias horas y nadie se enteró de lo sucedido.

Fue precisamente en un stream donde detalló "yo salí de la casa". Y agregó que "la doctora me fue a revisar varias veces al confesionario. Como no podía traer la maquinaria tenía que ir yo".

Luego, sumó que "me llamaron al confesionario cuando todos estaban durmiendo y me dijeron que tenía que prepararme porque me iba". En ese momento, montaron un importante operativo y lo sacaron de la casa para llevarlo al hospital.

"Estuve afuera bastantes horas", subrayó. El joven aseguró que no tenía precisión del horario, pero aseguró que cuando regresó a la casa todos estaban durmiendo.